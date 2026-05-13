İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Basra Körfezi'nde Kuveyt güçleri İran'a ait bir tekneye müdahale etti. Olay sonucunda 4 İran vatandaşı gözaltına alındı.

Sabah.com.tr'nin aktardığı habere göre, Arakçi bu hamleyi yasa dışı ve fitne çıkarma amaçlı olarak nitelendirdi. Söz konusu müdahalenin, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri faaliyetleri için kullandığı bir adanın yakınlarında gerçekleşmesi diplomatik gerilimi artırdı.

İRAN'IN TEPKİSİ NE OLDU?

Gelişmenin ardından Tahran yönetimi, alıkonulan 4 vatandaşının derhal serbest bırakılmasını talep etti. Diplomatik kanallardan yapılan uyarıda, İran'ın uluslararası hukuktan doğan karşılık verme hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.

BASRA KÖRFEZİ NEDEN KRİTİK?

Küresel enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Basra Körfezi, uzun süredir bölge ülkeleri ve ABD güçleri arasındaki askeri hareketliliğe sahne oluyor. Deniz yetki alanlarındaki bu tür alıkoyma vakaları, hassas olan bölgesel güvenliği daha da kırılgan hale getirme potansiyeli taşıyor.