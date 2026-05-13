SÜPER Lig'de mücadele eden temsilcimiz Corendon Alanyaspor'un hem hücumda hem de savunmada ortaya koyduğu başarılı performansta başrolü oynayan Hadergjonaj ve Victor, taraftarlardan da büyük alkış aldı. Kayserispor karşısında adeta şov yapan Hadergjonaj, penaltıdan attığı gol ve yaptığı asistle galibiyetin mimarlarından biri oldu. Sağ kanatta bitmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çeken Kosovalı futbolcu, hücuma verdiği katkıyla rakip savunmaya zor anlar yaşattı. Tecrübeli futbolcu bu performansıyla sezon genelindeki istatistiklerini de üst seviyeye taşıdı. Hadergjonaj, bu sezon Süper Lig'de toplam 6 gol ve 9 asistlik katkı sağlayarak kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçiriyor. Hem savunmadaki mücadeleci yapısı hem de hücumdaki etkinliğiyle takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen yıldız futbolcu, taraftarın en güvendiği isimlerin başında geliyor.

VICTOR KALEDE DEVLEŞTİ

Alanyaspor'un Brezilyalı file bekçisi Paulo Victor ise Kayserispor karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyetin gizli kahramanlarından biri oldu. Özellikle maçın kırılma anlarında yaptığı refleks kurtarışlarla dikkat çeken başarılı kaleci, rakip oyunculara geçit vermedi. Son haftalarda yükselen form grafiğiyle teknik heyetin en çok güvendiği isimlerden biri haline gelen Victor, Kayserispor maçındaki performansıyla da alkış topladı. Taraftarların büyük beğenisini kazanan deneyimli eldiven, haftanın en iyi 11'ine seçilerek performansını taçlandırdı. Kayserispor karşısında ortaya konulan mücadeleci futbol, taraftarlara umut verirken, Hadergjonaj ve Victor'un haftanın en iyi 11'ine seçilmesi turuncu-yeşilli camiada büyük sevinç yarattı. Alanyaspor, sezonun son haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi moral depolarken, yıldız oyuncuların form grafiği teknik heyeti de memnun etti. Cemali AYDINOĞLU