CHP’li Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği belirtilen ek ifadede yer alan bazı iddialar, Ankara siyasetinde yeni bir tartışma başlattı. İfadede, 2018 yılında CHP’nin şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı yürüttüğü çalışmalar sırasında bir otelde yaşandığı öne sürülen olay anlatıldı.

Yalım’ın ifadesinde, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile aynı ortamda bulunduğu belirtilen bazı isimler hakkında iddialar yer aldı. Bu iddialarda adı geçen Gamze Pamuk Ateşli, açıklamasında anlatılanların gerçeği yansıtmadığını savundu.

GAMZE PAMUK ATEŞLİ’DEN SERT YANIT

Gamze Pamuk Ateşli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisiyle ilgili iddialara sert tepki gösterdi. Ateşli, adının bu şekilde gündeme getirilmesini “iftira” olarak nitelendirdi ve hukuki mücadele başlatacağını açıkladı.

Ateşli açıklamasında, ifadede adı geçen kişiyle ilgili zamanlama iddiasına da dikkat çekti. Kendi döneminden sonra parti görevinde yer aldığını belirttiği bir ismin aynı olay içinde gösterilmesini çelişki olarak değerlendirdi.

HUKUKİ SÜREÇ MESAJI VERDİ

Ateşli, açıklamasında yalnızca iddiaları reddetmekle kalmadı, bu iddiaları yayanlar ve haberleştirenler hakkında da yasal yollara başvuracağını belirtti. Açıklamada, “yalanların hesabını soracağım” mesajı öne çıktı.

Bu çıkışın ardından gözler CHP cephesinden yapılacak yeni açıklamalara çevrildi. Tartışmanın, hem Yalım’ın ek ifadesi hem de adı geçen kişilerin yanıtları üzerinden devam etmesi bekleniyor.

İDDİALAR DOĞRULANMIŞ BİLGİ DEĞİL

Haberde yer alan “otel odası” anlatımı, Özkan Yalım’ın verdiği belirtilen ifadede geçen iddialara dayanıyor. Gamze Pamuk Ateşli ise bu iddiaları açık şekilde reddetti. Sürecin nasıl ilerleyeceği, yapılacak resmi açıklamalar ve olası hukuki başvurularla netleşecek.