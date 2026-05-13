AK Parti grubu, Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda hazırlanan yeni yasa teklifini bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunmaya hazırlanıyor. Düzenleme, şehit yakınları ve gazilerin mali olanaklarını iyileştirmeyi ve sosyal haklarını güvence altına almayı hedefliyor.

Aktarılan bilgilere göre, 2026 yılı itibarıyla 11 bin 858 lira olan şehit yakını aylıklarına kayda değer bir zam yapılması planlanıyor. Net rakam henüz resmiyet kazanmamış olsa da, bazı kaynaklar tarafından bu tutarın iki asgari ücret seviyesine çıkarılmasının değerlendirildiği öne sürüldü.

25 YAŞ SINIRI VE SOSYAL HAKLAR

Mevcut uygulamada şehit çocukları 25 yaşını doldurduklarında ücretsiz ulaşım, seyahat hakkı ve çeşitli vergi indirimleri gibi sosyal haklarını kaybediyor. Meclis Başkanlığı'na sunulacak yeni tasarı, yaş sınırını dolduran çocukların bu haklarının önemli bir bölümünü korumaya devam etmesini sağlayacak.

ONURSAL ŞEHİT ÇOCUĞU KİMLİĞİ NEDİR?

Yasa teklifinin dikkat çeken bir diğer maddesi ise kimlik statülerinde yapılacak değişiklik olacak. Yirmi beş yaşını aşan bireylerin mevcut şehit çocuğu kimliklerinin "onursal şehit çocuğu" statüsüne dönüştürülmesi ve kendilerine bu statüyü belgeleyen yeni bir kimlik kartı verilmesi öngörülüyor. Bu sayede, yaş sınırına takılan hak kayıplarının önüne geçilirken, manevi statünün de resmi olarak sürdürülmesi amaçlanıyor.