Süper Lig’in 33’üncü haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Zecorner Kayserispor’u 3-1 mağlup ederek sezonun kritik virajlarından birini kayıpsız geçti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, alınan galibiyetin hem puan tablosu hem de takımın sezon hedefi açısından önemli olduğunu söyledi.

“ALANYASPOR BİR SENE DAHA SÜPER LİG’DE”

Pereira, iç sahadaki son maçta kazanmanın değerli olduğunu belirterek, “İşimizi yaptık. Kendi sahamızdaki son maçta galibiyet aldık. Özellikle kendi sahamızda çok galibiyet almadığımız için önemli bir galibiyetti. Ana hedefimize ulaştık. Alanyaspor bir sene daha Süper Lig’de mücadele edecek” dedi.

Portekizli teknik adam, son hafta alınacak 3 puanın sezonu daha iyi bir noktada tamamlama fırsatı vereceğini ifade etti. Pereira, önlerindeki takımların puan kaybetmesi halinde ligi daha üst sıralarda bitirebileceklerini söyledi.

KAYSERİSPOR MAÇINDAKİ KIRILMA ANLARI

Kayserispor’un kazanmak zorunda olduğu için riskli oynayacağını bildiklerini aktaran Pereira, maça iyi başladıklarını ve golü bulduklarını dile getirdi. Duran toplara özel çalıştıklarını ancak buna rağmen kornerden gol yediklerini belirten Pereira, takımın bu gole iyi reaksiyon verdiğini söyledi.

Joao Pereira, “3-1’den sonra Chalov ve Mendes gibi kaliteli oyuncularla bloklar arasında daha çok topla buluşmaya başladılar. Zaman zaman bize zorluk çıkardılar. Kalecimiz Victor iyi kurtarışlarla iyi bir performans gösterdi. Ofansif geçişlerde daha iyi olabilseydik maçı daha rahat bitirebilirdik” ifadelerini kullandı.

“OYUNCULARIM İYİ BİR YANIT VERDİ”

Eksik oyunculara rağmen sahaya çıkan futbolcuların iyi mücadele ettiğini vurgulayan Pereira, Fatih Aksoy, Viana, Enes Keskin, Janvier ve Meschack için ayrı parantez açtı.

Pereira, “Maestro, Ruan, Ümit Akdağ, Lima gibi önemli eksiklerimiz vardı. Ancak takımdaki herkes önemli. Oynayan oyuncularımın sahada iyi bir yanıt verdiğini düşünüyorum. Normalde bireysel konuşmayı sevmem ama bugün gerçekten oyuncularımı bireysel olarak da tebrik etmek istiyorum” dedi.

EKİBE, YÖNETİME VE TARAFTARA TEŞEKKÜR

Teknik ekip, kulüp personeli, yönetim ve taraftarlara da teşekkür eden Pereira, sezon boyunca yoğun emek harcandığını söyledi. Portekizli teknik adam, “Ekibimi tebrik etmek istiyorum. Bu sene boyunca gerçekten çok çalıştılar. Kulüp personeli her gün özveriyle çalışıyor. Yönetim, kulüp iyi devam etsin diye elinden geleni yapıyor. Taraftarlar da her zaman olduğu gibi bize destek oldu” diye konuştu.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun hastanede tedavi altında olmasıyla ilgili de konuşan Pereira, Çavuşoğlu ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pereira, “Dualarım başkanımız ve ailesiyle. Umarım en yakın zamanda sağlığına kavuşur. Bu galibiyet, bir anlamda ona birazcık da olsa keyif verebilmişse bizim için daha iyi bir galibiyet demektir” ifadelerini kullandı.