Fransa'da beş müştemilat ve iki hektarlık araziden oluşan bir köyü 69 bin sterline (yaklaşık 4 milyon lira) satın alan iki İngiliz vatandaşı, artan tadilat masrafları nedeniyle zor günler geçiriyor. Aktarılan bilgilere göre, hayallerindeki yaşamı kurmak isteyen ikilinin ayırdığı bütçe, altyapı eksiklikleri yüzünden kısa sürede sıfırlandı.

Son 10 aylık süreçte tesisteki elektrik tesisatının tamamen yenilenmesi, su borularının döşenmesi ve fosseptik tankı kurulumu gibi temel ihtiyaçlar karşılandı. Ancak 100 bin sterlinlik başlangıç bütçesi sadece mutfak, yatak odası, oturma odası ve bu temel altyapı çalışmalarına yetti.

EK MALİYET 150 BİN STERLİNE ULAŞABİLİR

Projeye yatırım yapan İngiliz vatandaşlarından biri, mevcut durumu değerlendirirken başlangıçta 100 bin sterlinlik bir bütçeleri olduğunu ancak bu paranın tamamen bittiğini açıkladı. Gerçekçi bir hesaplamayla, köyün yaşanabilir hale gelmesi için en az 100 ila 150 bin sterlin daha harcamaları gerekeceğini belirtti.

CEM YILMAZ'IN MEŞHUR YALI ESPRİSİ GERÇEK OLDU

Yaşanan bu bütçe planlaması hatası, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yıllar önceki stand-up gösterisindeki meşhur yalı esprisini akıllara getirdi. Yılmaz, büyük ikramiye kazananların plansız harcamalarını tiye aldığı bölümde, 100 milyon lira kazanan birinin hemen boğazda yalı alıp parayı bitirdiğini ve anında 5 milyon lira içeri girdiğini anlatmıştı. İngiliz yatırımcıların ucuza mülk alıp tadilat masraflarıyla bütçeyi aşması, bu mizahi anlatımla birebir örtüştü.

AVRUPA'DA UCUZ MÜLK ALMANIN GİZLİ MALİYETLERİ NELER?

Özellikle Avrupa kırsalında satışa çıkarılan eski taş evler, terk edilmiş köyler veya çiftlikler ilk etapta düşük satış fiyatlarıyla cazip görünüyor. Ancak bu tür tarihi veya bakımsız yapıların restorasyonu; çatı onarımı, zorunlu yalıtım standartları ve yüksek işçilik ücretleri eklendiğinde satın alma bedelinin katbekat üzerine çıkabiliyor. Uzmanlar, kırsal bölge yatırımlarında altyapı maliyetlerinin mülk bedelinden bağımsız olarak detaylıca hesaplanması gerektiği konusunda uyarıyor.