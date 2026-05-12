CORENDON Alanyaspor, geçtiğimiz hafta sonunda Oba Stadı'nda oynanan mücadelede Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek taraftarına galibiyet armağan etmişti. Etkili futboluyla beğeni toplayan turuncu-yeşilliler, sezonun son iç saha maçını 3 puanla tamamlayarak moral depoladı. Karşılaşmanın ardından futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, teknik heyet de takımın ortaya koyduğu mücadeleden memnun kaldı.

PEREİRA İKİ GÜN İZİN VERDİ

Kayserispor karşılaşmasının ardından Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, futbolculara iki gün izin verdi. Kısa iznin ardından turuncu-yeşilli ekip bugün yeniden toplanarak Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına start verecek. Teknik heyetin ilk antrenmanda yenileme çalışması ve taktik organizasyonlar üzerinde durması bekleniyor. Özellikle sezonun son maçında hata yapmak istemeyen Alanyaspor'da futbolcuların da antrenmanlara yüksek motivasyonla çıkacağı öğrenildi.

HEDEF GALİBİYETLE KAPATMAK

Temsilcimiz, ligin son haftasında deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Alanyaspor cephesinde hedef ise sezonu galibiyetle tamamlayıp ligi moralli kapatmak. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde son haftalarda çıkış yakalayan turuncu-yeşilli takım, İstanbul deplasmanından da puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Alanyaspor yönetimi ve teknik heyeti, sezonun son maçında alınacak iyi bir sonucun hem takım hem de taraftar açısından önemli olduğunu düşünüyor. Özellikle Kayserispor karşısında ortaya konulan futbolun ardından camiada oluşan olumlu havanın, Karagümrük maçına da taşınması hedefleniyor. Cemali AYDINOĞLU