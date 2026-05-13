Antalya'da bu yıl ilk kez kapılarını açacak olan DIGIFEST, teknoloji, e-spor ve eğlence dünyasını Cam Piramit'te bir araya getirmeye hazırlanıyor. Açıklanan programa göre 14 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de başlayacak olan festival, dört gün boyunca dijital spor deneyimlerine sahne olacak.

Festivalin iç mekan etkinlikleri kapsamında HADO turnuvaları, artırılmış gerçeklik (AR), akıllı fitness teknolojileri, mobil spor uygulamaları ve simülasyon sistemleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Cam Piramit'in dış alanında ise açık hava spor aktiviteleri, DJ performansları ve çeşitli sahne gösterileri gerçekleştirilecek. Organizasyon yetkililerinin aktardığına göre, oyun geliştiricileri ve spor teknolojisi girişimcileri de alanda yer alarak yeni nesil ekipmanlarını tanıtacak.

HADO AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA 11 ÜLKE KATILIYOR

DIGIFEST'in en dikkat çeken bölümünü 16 Mayıs'ta düzenlenecek HADO

Avrupa Şampiyonası oluşturuyor. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı uluslararası turnuvada; Belçika, Çekya, Fransa, Galler, Hollanda, İngiltere, İspanya, Güney Kıbrıs, Polonya ve Yunanistan takımları kupa için mücadele edecek. Şampiyona öncesinde 14 Mayıs'ta gençlerin yarışacağı HADO

Junior Cup, 15 Mayıs'ta ise üniversiteler arası HADO

Turnuvası gerçekleştirilecek.

FESTİVAL PROGRAMINDA NELER BEKLENİYOR?

Genç sporcuların ve e-spor severlerin yakından takip ettiği organizasyon, kariyer zirveleriyle teknoloji profesyonellerini gençlerle buluşturacak. Etkinliğin son günü olan 17 Mayıs'ta e-spor gösteri maçları ve serbest oyun alanları ziyaretçilere açık kalırken, yabancı katılımcılar için özel bir Aspendos gezisi düzenlenecek. Antalya merkezli bu büyük organizasyonun, Alanya'daki e-spor tutkunları ve teknoloji meraklıları tarafından da yakından takip edildiği ve festivale ilçeden yoğun katılım olacağı tahmin ediliyor.