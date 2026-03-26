RAMAZAN Bayramı ve milli ara nedeniyle verilen kısa aranın ardından Corendon Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara başladı. Futbolcuların moralli ve istekli görüntüsü dikkat çekerken, teknik heyetin de tempoyu kademeli olarak artırmayı planladığı öğrenildi. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanın ilerleyen bölümünde topa sahip olma ve taktik organizasyonlar üzerinde durdu. Çalışmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

HEDEF DEPLASMAN GALİBİYETİ

Ligde orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Teknik heyetin özellikle savunma disiplini ve geçiş oyunları üzerinde durduğu ifade edildi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 4 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Turuncu-yeşilliler, zorlu deplasmandan alacağı sonuçla hem çıkış yakalamayı hem de üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor. Cemali AYDINOĞLU