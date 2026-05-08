AKDENİZ temsilcisi, gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de 11'inci kez boy göstermeye hazırlanırken; istikrarlı yapısı, yetiştirdiği oyuncular ve futbol vizyonuyla Türkiye'nin örnek kulüpleri arasında gösteriliyor. 1948 yılında kurulan Alanyaspor, yıllar içerisinde amatör liglerden profesyonel futbol sahnesine uzanan önemli bir başarı hikayesine imza attı. 1984-1985 sezonunda Alanya'nın ilk profesyonel futbol takımı unvanını alan kulüp, kent futbolu adına tarihi bir adım attı. Turuncu-yeşilliler, 1988 yılında ilk kez 2. Lig'e yükselerek profesyonel arenada dikkat çekmeye başladı. Kulübün yükselişi ise özellikle son 15 yılda hız kazandı.

TARİHİ BAŞARILAR UNUTULMUYOR

2013-2014 sezonunda play-off şampiyonluğu yaşayarak PTT 1. Lig'e çıkan Alanyaspor, Türk futbolundaki yükselişini sürdürdü. Akdeniz ekibi, 2015-2016 sezonunda ise tarihinin en büyük başarılarından birine ulaşarak ilk kez Süper Lig bileti aldı. O tarihten bu yana Süper Lig'in önemli takımlarından biri haline gelen Alanyaspor; güçlü kadroları, başarılı teknik direktörleri ve modern futbol anlayışıyla adından söz ettirmeyi başardı. Sadece bir futbol kulübü değil, Alanya'nın en önemli marka değerlerinden biri haline gelen Alanyaspor, yıllardır şehirle bütünleşmiş yapısıyla dikkat çekiyor. İç sahada oluşturduğu atmosfer, taraftar desteği ve Türk futboluna kazandırdığı isimlerle öne çıkan turuncu-yeşilliler, 78 yıllık tarihinde yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Cemali AYDINOĞLU