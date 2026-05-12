Altın piyasasında son günlerde yaşanan sert hareketlilik yatırımcıların dikkatini yeniden güvenli limana çevirdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel gelişmelerin piyasaları doğrudan etkilediğini belirterek özellikle küçük yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesi ve ABD kaynaklı siyasi açıklamaların piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu söyleyen Memiş, yatırımcıların kısa vadeli işlemlerden uzak durması gerektiğini ifade etti.

“AL-SAT YAPARAK KUMAR OYNAMAYIN”

Piyasaların artık klasik teknik analizlerle değil siyasi gelişmelerle yön bulduğunu belirten Memiş, özellikle ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamaların piyasalar üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyledi.

Yatırımcılara seslenen Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Birikimleriniz üzerinden al-sat yaparak kumar oynamayın. Öngörülemeyen bir piyasa var. Fiyata değil, miktara odaklanın.”

GRAM ALTIN İÇİN TEMMUZ VE AĞUSTOS VURGUSU

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahminlerde bulunan İslam Memiş, yaz aylarında yeni yükselişlerin görülebileceğini söyledi. Memiş, özellikle Temmuz ve Ağustos 2026 gram altın tahmini konusunda yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Uzman isim, gram altının 8 bin TL seviyelerine ulaşabileceğini ifade ederken uzun vadede daha yüksek rakamların da konuşulabileceğini söyledi.

Ons altında teknik olarak 5 bin 880 dolar seviyesinin gündemde olduğunu belirten Memiş, gram altında ise 5 haneli rakamların sürpriz olmayacağını savundu.

“Gram altında 10 bin TL ihtimali tamamen göz ardı edilmemeli” diyen Memiş, orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü kaydetti.

“2026’NIN YILDIZI ALTIN OLACAK”

Geçtiğimiz yıl gümüş yatırımcısının önemli kazanç elde ettiğini hatırlatan Memiş, 2026 yılında ise öne çıkacak yatırım aracının altın olacağını söyledi.

Gümüş tarafında bir dinlenme süreci beklediğini ifade eden Memiş, asıl hareketliliğin altın piyasasında yaşanacağını belirtti.

Mart ayında yaşanan geri çekilmelerde gümüş toplayan yatırımcıların avantaj sağladığını söyleyen Memiş, 2027 ve 2028 yıllarında gümüşün yeniden güçlü yükselişler yaşayabileceğini dile getirdi.

EV VE ARAÇ ALACAKLARA UYARI

Altındaki yükselişin yalnızca yatırım piyasalarını değil, günlük yaşam maliyetlerini de etkileyebileceğini belirten Memiş, konut ve araç fiyatlarında da yeni artışların yaşanabileceğini söyledi.

Ev almak isteyen vatandaşların beklememesi gerektiğini ifade eden Memiş, “Altın yükseldikçe konut fiyatları da yükseliyor” dedi.

Döviz kuruna bağlı olarak araç fiyatlarında da yeni zamların görülebileceğini belirten uzman isim, ihtiyacı olan vatandaşların alımlarını sürekli ertelememesi gerektiğini kaydetti.

MERKEZ BANKALARI ALTIN TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

Merkez bankalarının son dönemde altın alımlarını hızlandırdığına dikkat çeken Memiş, bankalardaki altın mevduat oranının yüzde 17,2 seviyesine yükseldiğini söyledi.

Küresel riskler azalsa bile altındaki yükseliş trendinin orta ve uzun vadede devam edeceğini savunan Memiş, yatırımcıların panik hareketlerden uzak durması gerektiğini ifade etti.

Not: Bu haberde yer alan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.