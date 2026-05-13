Tatvan ile Van'ı birbirine bağlayan kara yolu üzerinde meydana gelen feci kazada iki kişi hayatını kaybetti. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, Alacabük köyü mevkiinde seyir halinde olan ve henüz plakaları ile sürücülerinin kimlikleri tespit edilemeyen iki tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler her iki ağır vasıtayı da sardı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza mahalline hızla arama kurtarma ve müdahale ekipleri yönlendirildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Jandarma ekipleri kara yolunu geçici olarak trafiğe kapatırken, itfaiye erleri tırları saran alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, kaza sonrası yanan araçların içinde bulunan her iki tır sürücüsünün de olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın kesin oluş nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

AĞIR VASITA KAZALARINDA RİSK FAKTÖRLERİ NELER?

Şehirler arası kara yollarında meydana gelen tır ve kamyon kazaları, araç boyutlarının ve taşıdıkları yükün etkisiyle genellikle ağır bilançolara yol açıyor. Trafik güvenliği uzmanları, özellikle uzun yol şoförlerinin yasal dinlenme sürelerine riayet etmesinin ve ağır vasıtaların fren ile lastik bakımlarının düzenli yapılmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Tatvan-Van güzergahı gibi yoğun ticari geçişlerin yaşandığı yollarda, takip mesafesi kurallarına tam uyum sağlanması olası faciaların önüne geçilmesinde temel kural olarak öne çıkıyor.