Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun başlamasına kısa süre kala Corendon Alanyaspor’da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun ilk sınavını deplasmanda Gaziantep FK karşısında verecek olan turuncu-yeşilli ekip, çalışmalarını karşılaşmaya odakladı.

Alanyaspor, teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda Gaziantep FK maçının taktik ve fiziksel hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolcuların sezonun ilk karşılaşmasına hazır şekilde çıkması için çalışmaların maç gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

ALANYASPOR’DAN HAZIRLIK MESAJI

Turuncu-yeşilli kulüp, takımın son çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Kulübün paylaşımında, “Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Yeni sezon öncesindeki hazırlık dönemini geride bırakan Alanyaspor’da artık tüm dikkatler ligde oynanacak ilk resmi karşılaşmaya çevrildi.

İLK SINAV GAZİANTEP’TE

Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK arasındaki mücadele 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.

Sezonun açılış haftasında deplasmana çıkacak turuncu-yeşilliler, zorlu mücadeleden üç puan çıkararak lige moralli bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

Teknik heyetin antrenmanlarda Gaziantep FK karşısında uygulanacak oyun planı üzerinde durduğu belirtilirken, futbolcuların da yeni sezonun ilk maçı öncesinde çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüğü ifade edildi.

HEDEF SEZONA GALİBİYETLE BAŞLAMAK

Alanyaspor açısından Gaziantep deplasmanı, yeni sezonun ilk resmi sınavı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Turuncu-yeşilli ekip, deplasmanda elde edeceği olumlu sonuçla hem lige iyi bir başlangıç yapmak hem de ilerleyen haftalar öncesinde moral kazanmak istiyor.

Sezonun ilk haftalarında alınacak sonuçların takımın özgüveni açısından önem taşıması nedeniyle Alanyaspor, Gaziantep karşılaşmasına üç puan hedefiyle hazırlanıyor.

TARAFTARLARIN GÖZÜ İLK MAÇTA

Yeni sezon öncesinde kadronun ve takımın ortaya koyacağı performansı merak eden Alanyaspor taraftarları da Gaziantep FK karşılaşmasını beklemeye başladı.

Turuncu-yeşilli taraftarların beklentisi, takımın deplasmandan galibiyetle dönerek 2026-2027 sezonuna güçlü bir başlangıç yapması.

Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını teknik heyet yönetimindeki antrenmanlarla sürdürecek. Son çalışmaların ardından turuncu-yeşilli ekip Gaziantep’e giderek sezonun ilk üç puanı için sahaya çıkacak. (Mehmet TUNÇ)