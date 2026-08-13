Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’nde bulunan Cikcilli Mezarlığı’na ulaşımı sağlayan yolların mevcut durumu bölge sakinleri ve mezarlığı ziyaret eden vatandaşların tepkisini çekiyor. Yolun birçok noktasında asfalt bulunmaması, bozuk zemin ve bölgede devam eden inşaat faaliyetleri ulaşımı güçleştiriyor.

Özellikle cenaze törenleri sırasında çok sayıda aracın kullandığı güzergâhın mevcut haliyle ihtiyaca cevap vermediğini belirten vatandaşlar, yolun mezarlığa yakışır hale getirilmesini istiyor.

CENAZEYE GİDERKEN YOL ÇİLESİ

Yakınlarını son yolculuğuna uğurlamak veya kabir ziyareti yapmak amacıyla Cikcilli Mezarlığı’na gelen vatandaşlar, bozuk ve toprak yollarda ilerlemekte güçlük çektiklerini dile getiriyor.

Yolun bazı bölümlerindeki düzensiz zemin özellikle araç sürücülerini zorlarken, mezarlığa ulaşmaya çalışan vatandaşlar güzergâhta kapsamlı bir bakım yapılması gerektiğini belirtiyor.

Bölgede devam eden yurt inşaatının bulunduğu kesimlerde ise yol şartlarının daha da zorlaştığı ifade ediliyor.

YAĞIŞLI HAVALAR ENDİŞE YARATIYOR

Vatandaşların bir diğer endişesi ise yağışlarla birlikte yolun daha kötü hale gelme ihtimali. Asfalt bulunmayan bölümlerin yağmur sonrasında çamurlaşabileceğini belirten vatandaşlar, ulaşımın daha da güçleşmesinden endişe ediyor.

Özellikle cenaze araçları, yaşlı vatandaşlar ve kabir ziyaretine gelenlerin güzergâhı yoğun olarak kullandığına dikkat çekilerek yolun güvenli ve rahat ulaşıma uygun hale getirilmesi talep ediliyor.

“İNŞAATIN BİTTİĞİ YERLER ASFALTLANSIN”

Bölgedeki inşaat çalışmalarının yol düzenlemesinin önünde engel oluşturduğunun farkında olduklarını belirten vatandaşlar, buna rağmen aşamalı bir çözüm üretilebileceğini düşünüyor.

İnşaat faaliyetlerinin tamamlandığı kesimlerde asfaltlama çalışmalarının vakit kaybetmeden yapılmasını isteyen vatandaşlar, çalışmaların devam ettiği bölümlerde ise geçici yol iyileştirmeleri yapılmasını talep ediyor.

Böylece inşaat tamamen tamamlanana kadar mezarlığa ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilebileceği ifade ediliyor.

YOLUN ORTASINDAN SU AKIYOR

Cikcilli Mezarlığı çevresindeki tek sorun yolun bozuk olmasıyla sınırlı değil. Mezarlığa yakın bir noktada meydana gelen su patlağı nedeniyle suyun yol üzerine aktığı görüldü.

Yolda biriken su, sürücülerin geçişini zorlaştırırken mevcut zeminin de daha fazla zarar görmesine yol açıyor. Özellikle toprak ve bozuk durumdaki kesimlerde sürekli akan suyun yol şartlarını daha da ağırlaştırmasından endişe ediliyor.

VATANDAŞLARDAN ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Bölge sakinleri ve mezarlığı kullanan vatandaşlar, öncelikle su patlağına müdahale edilmesini, ardından yolun bakım ve düzenleme çalışmalarının gerçekleştirilmesini istiyor.

Mezarlığa ulaşım sağlayan bir güzergâhın uzun süre bu durumda bırakılmaması gerektiğini dile getiren vatandaşlar, ilgili kurumlara çağrıda bulunarak hem su sorununa hem de bozuk yola kalıcı çözüm bulunmasını talep etti.

Vatandaşlar, gerekli çalışmaların yapılmasıyla Cikcilli Mezarlığı’na ulaşımın daha güvenli ve düzenli hale getirilmesini bekliyor.