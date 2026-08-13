Antalya’da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kepez ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin engellenmesi ve kullanımının önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı.

BELİRLENEN ADRESE OPERASYON

Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Kepez ilçesinde belirlenen bir adres takibe alındı. Yapılan hazırlıkların ardından ekipler adrese operasyon düzenledi.

Adreste gerçekleştirilen aramalarda 1 kilogram kimyasal fubinaca maddesi ile yaklaşık 1 milyon 209 bin 600 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 2 kilo 95 gram esrar, 2 gaz maskesi ve hassas terazi bulundu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında V.K., S.F. ve S.K. isimli 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin gerçekleştirilmesi için emniyete götürüldü. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile diğer materyallere ise ekipler tarafından el konuldu.

MAHKEME 3 ŞÜPHELİYİ DE TUTUKLADI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.K., S.F. ve S.K., daha sonra adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’da narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.