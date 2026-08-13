Antalya’da fuhşa aracılık ettiği değerlendirilen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda belirlenen şüpheliler eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ekipler, kentte fuhşa aracılık ettikleri iddia edilen kişilerin tespit edilmesine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar yürüttü. Yapılan çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak ve diğer işlemleri gerçekleştirilmek üzere emniyete götürüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Operasyon kapsamında elde edilen bulguların polis ekipleri tarafından incelendiği belirtilirken, şüphelilerin olayla bağlantılarının soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi.

Gözaltındaki 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sürüyor.