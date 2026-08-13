Kepez'de bir evde gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışması sırasında ortaya çıkan çöp miktarı dikkat çekti. Kepez Belediyesi ekipleri, Gazi Mahallesi’nde yaşayan engelli birey M.A.’ya ait ev ve çevresinde çalışma başlattı.

Kepez Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışma Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

EV VE ÇEVRESİ TEMİZLENDİ

Adrese giden belediye ekipleri, evin içerisinde ve çevresinde biriken çöp ve çeşitli atık malzemeleri toplamaya başladı. Yoğun bir çalışma yürüten ekipler, biriken malzemeleri bulundukları yerden çıkararak kamyonlara yükledi.

Temizlik sırasında evin farklı bölümleri ile çevresinde uzun süredir biriktiği değerlendirilen çok miktarda atık bulundu.

5 KAMYON DOLUSU ATIK ÇIKARILDI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından evden ve çevresinden çıkarılan çöp miktarının 5 kamyonu bulduğu açıklandı.

Ekipler tarafından toplanan çöp ve atık malzemeler, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından uygun şekilde bertaraf edildi. Böylece ev ve çevresinde daha sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması amaçlandı.

AİLEYE SOSYAL DESTEK SAĞLANDI

Belediyenin çalışması yalnızca evde biriken atıkların temizlenmesiyle sınırlı kalmadı. Temizliğin ardından engelli birey M.A. ve ailesinin yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik sosyal destek çalışması da gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle hem ev hem de çevresindeki atıklar ortadan kaldırılırken, ailenin daha sağlıklı ve güvenli şartlarda yaşamını sürdürebilmesi için destek sağlandığı belirtildi.