Alanya Belediyesi, çocukların küçük yaşlardan itibaren sokak hayvanlarına karşı duyarlılık geliştirmelerine katkı sağlayacak renkli bir etkinliğe imza attı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Kadın Politikaları ve Aile Destek Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen “Sokakta Yaşayan Patili Dostlar Mama ve Su Kabı Atölyesi” çocuklar ve annelerini bir araya getirdi.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Miray Akbaş’ın rehberliğinde düzenlenen atölyeye 4-6 yaş grubundaki çocuklar anneleriyle birlikte katıldı.

MİNİK ELLER MAMA VE SU KAPLARINI RENKLENDİRDİ

Atölye boyunca çocuklar, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin kullanabileceği mama ve su kaplarını kendi hayal dünyalarına göre tasarladı. Annelerinin de eşlik ettiği çalışmada birbirinden renkli kaplar ortaya çıktı.

Çocuklar üretmenin ve birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşarken, hazırladıkları kapların sokakta yaşayan hayvanların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacağını da öğrendi.

HEM EĞLENDİLER HEM FARKINDALIK KAZANDILAR

Etkinliğin temel amaçlarından biri çocuklara erken yaşta hayvan sevgisi, paylaşma ve sorumluluk bilinci kazandırmak oldu. Çocukların eğlenerek öğrenmelerine imkan sağlayan atölyede, sokakta yaşayan hayvanların özellikle mama ve temiz su ihtiyaçlarına dikkat çekildi.

Anne ve çocukların birlikte katıldığı etkinlik, ailelerin çocuklarıyla ortak bir sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirmesine de imkan sundu.

“MİNİK BİR KAP, BÜYÜK BİR İYİLİK!”

Atölye, “Minik bir kap, büyük bir iyilik!” sloganıyla gerçekleştirildi. Hazırlanan mama ve su kaplarıyla küçük bir dokunuşun sokakta yaşayan hayvanların hayatında önemli bir karşılık oluşturabileceği mesajı verildi.

Etkinlikle çocukların yalnızca el becerilerinin ve yaratıcılıklarının desteklenmesi değil, çevrelerinde yaşayan diğer canlıların ihtiyaçlarını fark etmeleri de amaçlandı.

ALANYA BELEDİYESİ’NDEN ÇOCUKLARA VE AİLELERE TEŞEKKÜR

Atölyenin tamamlanmasının ardından Alanya Belediyesi, etkinliğe katılarak sokak hayvanları için emek veren çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Kadın Politikaları ve Aile Destek Merkezi’nin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen etkinlik, çocukların hayvan sevgisini eğlenceli ve üretken bir ortamda deneyimlemelerine imkan sağlayan sosyal farkındalık çalışması olarak tamamlandı.