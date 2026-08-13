TÜRKİYE’NİN değişim iradesi ve güçlü bir gelecek idealiyle 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geçen çeyrek asırlık sürede Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya ve Alanya’da da tarihî bir eser ve hizmet yolculuğuna imza attı. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, kutlanan 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yaptığı kapsamlı değerlendirmede, Alanya’da son 25 yılda hayata geçirilen yatırımların sıradan projeler olmadığını, aksine kentin büyümesine, gelişmesine ve geleceğine vurdukları kalıcı birer mühür olduğunu belirtti.

Alanya’nın ulaşımdan sağlığa, eğitimden tarıma, turizmden spora, sosyal konutlardan enerji ve altyapıya kadar her alanda çağ atladığını ifade eden Başkan Tavlı, bu başarıların arkasında milletin sarsılmaz desteğinin ve devlet aklının ortak bir iradesi olduğunu dile getirdi.

ULAŞIMDA ÇAĞ ATLAYAN BİR ALANYA: GELECEĞİN 50 YILI PLANLANIYOR

Alanya’nın yıllar boyunca en büyük kronik sorunlarının başında gelen ulaşım altyapısının AK Parti hükümetleri döneminde kökten değiştirildiğini belirten Mehmet Şarani Tavlı, atılan stratejik adımları şu sözlerle aktardı: "Alanya’mızın Antalya’ya ve doğrudan İç Anadolu’ya olan bağlantılarını güçlendiren devasa projeleri hayata geçirdik. D-400 karayolu üzerindeki modernizasyon çalışmalarımız, Alanya Doğu Çevre Yolu’nun kritik bölümlerinin tamamlanması ve Demirtaş Kavşağı’nın hizmete alınmasıyla şehrimizin doğu-batı aksındaki trafik yükünü büyük ölçüde hafiflettik."

Kuzeyde Toroslar’ı aşarak Alanya’yı Konya ve İç Anadolu’ya bağlayan Kuşyuvası yolu ve tünellerinin başlı başına bir vizyon projesi olduğunun altını çizen Tavlı, zorlu coğrafi şartların modern tünellerle güvenli hâle getirildiğini vurguladı. Güzelbağ-Gündoğmuş yolu, şehir içi ulaşımda alternatif sunan Oba Tüneli ve bugünün en büyük vizyon projelerinden biri olan Antalya-Alanya Otoyolu ile şehrin ulaşım ağının taçlandırıldığını belirtti. Serik’ten başlayarak Alanya’ya uzanacak bu dev otoyolun turizm, ticaret ve lojistiğe katacağı ivmeye dikkat çeken Tavlı, "Biz Alanya’nın ulaşım sorunlarını asla günübirlik çözümlerle ele almadık; şehrimizin önümüzdeki yarım asırlık geleceğini düşünerek planladık" dedi.

DÜNYAYA AÇILAN KAPI: GAZİPAŞA-ALANYA HAVALİMANI

Alanya’nın turizm ve ekonomik potansiyelini doğrudan dünyaya entegre eden en stratejik hamlenin Gazipaşa-Alanya Havalimanı olduğunu belirten Başkan Tavlı, havalimanının kapasitesinin artırılması ve uluslararası uçuş altyapısının güçlendirilmesiyle milyonlarca turistin doğrudan bölgeye ulaştığını ifade etti. Tavlı, bu yatırımın yalnızca bir ulaşım tesisi olmadığını, otel doluluklarından esnafın kazancına, istihdamdan küresel rekabet gücüne kadar tüm kenti besleyen hayati bir can damarı olduğunu söyledi.

SAĞLIKTA BÖLGESEL MERKEZ VE ÜNİVERSİTE VİZYONU

Alanya’nın sağlık alanında da tarihi bir dönüşüm yaşadığını belirten Mehmet Şarani Tavlı, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin üçüncü basamak sağlık hizmetleriyle artık çevre ilçelere de şifa dağıtan bir üs haline geldiğini vurguladı. 250 yataklı ek hizmet binası ve Onkoloji Hastanesi yatırımlarıyla bu kapasitenin daha da yukarı taşındığını ifade eden Tavlı, vatandaşların ileri sağlık hizmetleri için büyükşehirlere gitme zorunluluğunun ortadan kaldırıldığını kaydetti.

Eğitim ve bilim alanında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) kurulmasının şehre vurulan en büyük mühürlerden biri olduğunu belirten Tavlı, "Turizm kenti olan Alanya’mızı aynı zamanda bir bilim, araştırma ve teknoloji üssü haline getirmek için üniversitemizin kampüslerinden teknoloji girişimcilik altyapısına kadar her adımını destekliyoruz" dedi.

TARIM, SU, TOKİ VE GÜÇLÜ ALTYAPI HAMLELERİ

Alanya’nın yalnızca turizmden ibaret olmadığının, örtü altı tarım, muz ve narenciye üretiminde Türkiye’nin başkentlerinden biri olduğunun altını çizen İlçe Başkanı Tavlı, Dim Barajı, sulama tesisleri, dere ıslahları ve taşkın koruma projeleriyle tarımsal üretimin güvence altına alındığını belirtti. Yeni Köy Barajı ve devam eden sulama yatırımlarıyla çiftçinin traktörüne ve tarlasına su ulaştırmanın en az bir otoyol yapmak kadar kıymetli olduğunu dile getirdi.

Sosyal devlet anlayışıyla Mahmutlar’da tamamlanan 250 sosyal konutun yanı sıra yeni TOKİ projeleriyle dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi yapılmaya devam edildiğini, Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi başta olmak üzere gençlik merkezleri ve spor tesisleriyle gençlerin yarınlara hazırlandığını ifade etti. Ayrıca Alanya’ya ulaştırılan doğalgaz, fiber internet ve güçlendirilen enerji hatlarıyla kentin modern bir metropol kimliği kazandığını sözlerine ekledi.

‘TÜRKİYE YÜZYILI'NDA DAHA GÜÇLÜ BİR ALANYA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

Açıklamasının sonunda geçmişte yapılanlarla övündüklerini ancak asla "yeter" demediklerini vurgulayan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün geriye dönüp baktığımızda bambaşka bir Alanya görüyoruz. Bu değişimin arkasında milletimizin sarsılmaz desteği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun Alanya’mıza olan sevdası ve bitmek bilmeyen gayretleri vardır. Kendisine ve bu kutlu yolda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi önümüzde Türkiye Yüzyılı hedefleri var. Antalya-Alanya Otoyolu’nu tamamlamaktan turizmi 12 aya yaymaya, tarımdan yüksek teknolojiye kadar Alanya’yı hak ettiği en üst seviyeye taşımak için ilk günkü aşkla, heyecanla ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Alanya geleceğe hazırdır." (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi