ALANYA’nın spor turizminde dünya çapındaki görünürlüğünü artırmaya yönelik önemli bir iş birliğine imza atıldı. Uluslararası plaj voleybolunun önemli isimlerinden Hollandalı Stefan Boermans, Alanya’ya gelerek kentin spor turizmi çalışmalarına dahil oldu.

Dünyanın en iyi plaj voleybolu sporcuları arasında gösterilen Boermans’ın önümüzdeki 2,5 yıllık süreçte Alanya’nın spor turizmi elçisi olarak görev yapacağı belirtildi. Yapılan iş birliğiyle kentin uluslararası spor organizasyonlarındaki bilinirliğinin artırılması ve Alanya’nın güçlü bir spor destinasyonu olarak daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

ALANYA’YI DÜNYAYA TANITACAK

Los Angeles Olimpiyatları’nda da mücadele edecek olan Hollandalı yıldız, spor kariyerinin yanı sıra Alanya’nın uluslararası tanıtımında da önemli bir rol üstlenecek. Boermans’ın katılacağı uluslararası organizasyonlar ve gerçekleştireceği tanıtım faaliyetleriyle Alanya’nın spor turizmindeki potansiyelinin dünya çapında daha fazla görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.

Özellikle plaj voleybolundaki kariyeriyle öne çıkan Boermans’ın Alanya ile kuracağı bağın, kentin bu branştaki uluslararası konumuna da katkı sunması bekleniyor.

PLAJ VOLEYBOLUNDA ALANYA VURGUSU

Uzun sahil şeridi ve spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma deneyimiyle dikkat çeken Alanya’nın, plaj sporları açısından sahip olduğu imkanların uluslararası ölçekte daha etkin şekilde tanıtılması planlanıyor.

Boermans ile gerçekleştirilen iş birliğinin de bu hedef doğrultusunda Alanya’nın özellikle plaj voleybolundaki marka değerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra farklı spor branşlarında gerçekleştirilecek çalışmalarla kentin spor turizmi potansiyelinin daha geniş bir alana taşınması hedefleniyor.

2,5 YILLIK İŞ BİRLİĞİ

Hollandalı yıldızın spor turizmi elçiliği görevi önümüzdeki 2,5 yılı kapsayacak. Bu süre içerisinde Boermans’ın uluslararası tanıtım faaliyetleriyle Alanya’nın spor destinasyonu kimliğine katkıda bulunması bekleniyor.

Yapılan iş birliğiyle yalnızca belirli organizasyonların değil, Alanya’nın yıl boyunca sporcuların tercih ettiği uluslararası bir spor merkezi olarak öne çıkarılması amaçlanıyor.

HEDEF ULUSLARARASI MARKA DEĞERİNİ ARTIRMAK

Alanya’nın sahip olduğu sahil şeridi, spor altyapısı ve uluslararası organizasyon deneyimi, spor turizmi açısından kentin önemli avantajları arasında gösteriliyor. Stefan Boermans’ın spor turizmi elçisi olarak görev almasıyla bu potansiyelin uluslararası arenada daha güçlü şekilde anlatılması hedefleniyor.

Alanya’daki çalışmaları ve uluslararası tanıtım faaliyetleriyle kentin dünya çapındaki görünürlüğüne katkı sağlaması beklenen Boermans’ın, özellikle plaj voleybolu üzerinden Alanya’nın spor turizmindeki marka değerinin yükselmesine destek vermesi amaçlanıyor. (Mehmet TUNÇ)