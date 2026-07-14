BEŞİKTAŞ, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında çıktığı altıncı ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Anton Malatinsky Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 3-2 kaybederek kamp dönemini mağlubiyetle noktaladı.

Teknik heyet, karşılaşmaya Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı ve Semih Kılıçsoy'dan oluşan ilk 11 ile başladı.

Beşiktaş öne geçti, Trnava geri döndü

Karşılaşmaya etkili başlayan siyah-beyazlılar, 13'üncü dakikada İlhan Fakılı'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi Spartak Trnava, 37'nci dakikada Philip Azango'nun golüyle eşitliği sağladı.

İlk yarının son bölümü ise Slovak ekibinin üstünlüğüyle geçti. Lorent Mehmeti 45'inci dakikada takımını öne geçirirken, uzatma dakikalarında Filip Trello'nun golü farkı ikiye çıkardı ve ilk devre 3-1 Spartak Trnava üstünlüğüyle sona erdi.

Tiago Djalo umutlandırdı

İkinci yarıya Spartak Trnava tüm kadrosunu değiştirerek başlarken, Beşiktaş'ta da Wilfred Ndidi'nin yerine Ahmet Sami Bircan oyuna dahil oldu. İlerleyen dakikalarda Salih Özcan'ın yerine Yasin Özcan, Orkun Kökçü'nün yerine ise Mustafa Erhan Hekimoğlu forma şansı buldu.

Siyah-beyazlı ekip, 78'inci dakikada savunmadan ileri çıkan Tiago Djalo'nun golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda beraberlik için baskısını artıran Beşiktaş, aradığı golü bulamayınca sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Gözler lig başlangıcına çevrildi

Slovakya kampındaki son hazırlık karşılaşmasını mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, artık tüm dikkatini Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna çevirdi. Teknik heyetin hazırlık kampında oyuncuların fiziksel durumunu ve takım uyumunu değerlendirdiği, lig öncesinde eksikleri gidermek için çalışmalarını İstanbul'da sürdüreceği öğrenildi.