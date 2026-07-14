FENERBAHÇE, yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birine imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü İngiliz yıldız Mason Greenwood'un transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı. Transfer sürecinin tamamlanmasının ardından yıldız futbolcunun bugün geç saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Transfer görüşmelerini sonuçlandırmak üzere Fransa'ya giden Futboldan Sorumlu Yönetici Cihan Kamer ile Sportif Direktör Oğuz Çetin, Marsilya'da son prosedürleri tamamladı. Anlaşmaların imzalanmasının ardından Greenwood ile birlikte İngiltere'ye geçen ikili, futbolcunun ailesini de aldıktan sonra İstanbul'a hareket etti.

Roma ve Atletico Madrid'i geride bıraktı

Mason Greenwood transferinde Fenerbahçe'nin en ciddi rakipleri arasında İtalya temsilcisi Roma ile İspanya'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid de yer aldı. Özellikle Atletico Madrid'in son anda devreye girmesine rağmen İngiliz futbolcu tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.

Sarı-lacivertlilerin Marsilya'ya 40 milyon euro garanti, 2 milyon euro da başarı bonusu içeren teklif sunduğu öğrenildi. Ayrıca Manchester United ile yapılan önceki anlaşma gereği İngiliz kulübünün bu transferden önemli bir pay alacağı belirtildi.

İlk görüntüler ortaya çıktı

Transfer sürecinin tamamlanmasının ardından Mason Greenwood'un, Sportif Direktör Oğuz Çetin ve yönetici Cihan Kamer ile birlikte uçağa binerken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Ayrıca yıldız futbolcunun Fenerbahçe formasıyla tanıtım videosu çektiği anlara ait görüntüler de kısa sürede gündem oldu.

Taraftara ilk mesajını verdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, kulüp kanalları aracılığıyla taraftarlara ilk mesajını da iletti.

İngiliz futbolcu açıklamasında, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!" ifadelerini kullandı.

Transferin sağlık kontrolleri ve resmi imza sürecinin ardından Fenerbahçe tarafından kapsamlı bir tanıtımla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.