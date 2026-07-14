​MİLLÎ İRADENİN VE DEMOKRASİNİN DESTANI

​15 Temmuz’un yalnızca bir darbe girişimi olarak okunmasının eksik kalacağını belirten Fatma Anılgan, o gecenin millet iradesi, sandık ve anayasal düzen için verilen topyekûn bir demokrasi mücadelesi olduğunu vurguladı. Anılgan, "O gece sokaklara çıkan milyonlar, siyasi görüşlerinden bağımsız olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceğine, bayrağına ve millî iradeye sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

​TARİHTEN GELEN KUVAY-I MİLLİYE RUHU

​Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada her şey kadının eseridir” sözünü hatırlatan Başkan Anılgan, Kurtuluş Savaşı’ndaki Nene Hatunlar ve Şerife Bacıların gösterdiği fedakârlığın, 15 Temmuz gecesinde de kadınlar tarafından sergilendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "İstiklal Harbi’nde kadınların rolü ne ise, 15 Temmuz’da da kadınların rolü aynı olmuştur" sözüne atıfta bulunan Anılgan, kadınların bu destanın en cesur kahramanları arasında yer aldığını ifade etti.

​TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN DİMDİK DURUŞ

​AK Parti’nin kuruluşundan bu yana millî iradeyi her şeyin üzerinde gördüğünü belirten Anılgan, vesayet odaklarına ve darbe girişimlerine karşı her zaman kararlı bir duruş sergilediklerini söyledi. AK Parti Alanya Kadın Kolları olarak aynı inançla çalışmaya devam edeceklerini belirten Anılgan, şunları kaydetti: "Evladını emanet edip meydanlara koşan annelerden, demokrasi nöbeti tutan isimsiz kahramanlarımıza kadar tüm kadınlarımız milletimizin hafızasında daima saygıyla anılacaktır. Bizler de bu ilhamla; demokrasimize, Cumhuriyetimize ve birliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz."

​​Açıklamasının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anan Fatma Anılgan, "Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi