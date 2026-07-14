İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çocukların cinsel istismarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Telegram üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri satın aldıkları tespit edilen 25 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, çocukların cinsel istismarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla soruşturmanın detaylarına da yer verildi.

Satış yaptığı tespit edilince tutuklandı

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik çalışmalar sonucunda, M.Y. isimli şüphelinin Telegram isimli sosyal paylaşım uygulaması üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri temin ederek satışını yaptığı belirlendi.

Şüpheli, 4 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve 5 Mayıs 2026'da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Dijital materyallere el konuldu

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, şüpheliden söz konusu görüntüleri satın aldıkları değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 11-12 Haziran 2026 tarihlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve elektronik cihaza el konuldu. Dijital deliller üzerinde yapılan incelemeler sonucunda toplam 27 şüpheli tespit edildi.

25 kişi tutuklandı, 2 şüpheli aranıyor

Haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 25'i yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 14 Temmuz 2026 tarihinde çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Başsavcılık, çocukların cinsel istismarına yönelik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.