​"MİLLÎ İRADENİN KUTLU DİRENİŞİ"

​Başkan Tavlı, 15 Temmuz’un yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edildiği tarih değil, milletin istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığı kutlu bir direnişin adı olduğunu belirtti. Tavlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletin gösterdiği tarihî duruşun, demokrasiye olan inancın en somut nişanesi olduğunu ifade etti.

​"GELECEĞE YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN İLHAM KAYNAĞI"

​Şehitlerin emaneti olan vatanın ve gazilerin onurlu mücadelesinin, Türkiye’nin geleceğe yönelik yürüyüşünde en büyük ilham kaynağı olmaya devam edeceğini söyleyen Tavlı, şu ifadeleri kullandı:

​"Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği vatan, gazilerimizin onurla taşıdığı mücadele ve milletimizin yazdığı bu kahramanlık destanı, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektir."

​"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

​15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yılı vesilesiyle aziz şehitleri rahmet ve minnetle yâd eden Mehmet Şarani Tavlı, sözlerini şöyle tamamladı:

​"Vatan uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Unutmadık, unutturmayacağız. Milletimizin yazdığı bu destanı daima yaşatacak; istiklalimize, istikbalimize ve millî irademize aynı azim, aynı inanç ve aynı kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi