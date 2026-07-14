ANTALYA'da geçtiğimiz yıl yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran aile içi şiddet olayına ilişkin davada karar çıktı. Boşanma aşamasındaki eşi Çisem Çetin'i çocuklarını almaya geldiği sırada kalbinden bıçaklayan Rıfat Çetin, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'kasten yaralama' suçundan toplam 11 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Olay, 1 Ekim 2025 gecesi Muratpaşa ilçesi Kırcami mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce eşinden şiddet gördüğüne ilişkin birçok kez polis merkezine başvurduğu öğrenilen Çisem Çetin, çocuklarının kendisini arayarak babaları tarafından darbedildiklerini söylemesi üzerine anne ve babasıyla birlikte eşinin kaldığı adrese gitti.

Tartışma kanlı bitti

Evde taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre Rıfat Çetin, yanında bulunan bıçakla eşi Çisem Çetin'i göğsünden, kalbine isabet edecek şekilde yaraladı. Olay sırasında araya girmeye çalışan Çetin'in babası Ali Rıza Baykuşlar da kolundan bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çisem Çetin ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan kontrollerde bıçağın kalp zarını yırttığı belirlendi. Acil ameliyata alınan Çetin, 5 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdi.

Sanık öldürme kastı olmadığını savundu

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Rıfat Çetin hakkında 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında savunma yapan sanık, eşini öldürme kastının bulunmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Mağdur Çisem Çetin ise aylar süren tedavi süreci boyunca hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Şikayetinin devam ettiğini ifade eden Çetin, yaşadığı travmanın halen sürdüğünü dile getirdi.

Mahkemeden 11 yıl hapis kararı

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanık Rıfat Çetin'in eşi Çisem Çetin ile kayınpederi Ali Rıza Baykuşlar'a yönelik eylemlerini 'kasten yaralama' kapsamında değerlendirdi. Mahkeme, sanığı iki mağdura yönelik işlediği suçlardan toplam 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, dosyaya ilişkin yasal sürecin istinaf aşamasında devam edebileceği öğrenildi.