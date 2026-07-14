AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından, iki yıl önce sanatçı Mustafa Topaloğlu'nun Haluk Levent hakkında yaptığı açıklamalar yeniden sosyal medyada gündem oldu. Eski program görüntülerini paylaşan çok sayıda kullanıcı, Topaloğlu'nun o dönemde dile getirdiği sözleri tekrar tartışmaya açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Levent, Bursa'da gözaltına alındı.

Soruşturmanın, deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı ve yurt dışına aktarıldığı yönündeki iddialar çerçevesinde derinleştirildiği öne sürülürken, konuyla ilgili adli süreç devam ediyor.

Topaloğlu'nun sözleri yeniden paylaşıldı

Soruşturma haberlerinin ardından sosyal medya kullanıcıları, Mustafa Topaloğlu'nun yaklaşık iki yıl önce katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.

Topaloğlu, programda Haluk Levent'i eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ahbap diye bir şey kurmuş. Ne Ahbap'ı? Sen kendin ahbap değilsin bir kere! Ben onun göründüğü gibi bir adam olmadığını biliyorum. Şimdi eğer burada anlatsam bırak yardımı, insanlar yaptıkları yardımı da geri isterler."

Bu açıklamalar, Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmanın ardından sosyal medya platformlarında yeniden paylaşılırken, kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Adli süreç sürüyor

Öte yandan Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin resmi adli süreç devam ederken, soruşturmanın sonucuna ilişkin yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor. Haluk Levent veya avukatları tarafından soruşturmanın son aşamasına ilişkin yeni bir açıklama ise henüz yapılmadı.