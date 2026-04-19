Alanya’da gökyüzünde görülen parlak cisimler kısa sürede merak konusu oldu. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Alanya’da öğleden sonra gökyüzünde beliren parlak cisimler, kentte kısa süreli bir hareketliliğe neden oldu. Bulutlu havaya rağmen fark edilen birden fazla ışık noktası, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

GÖKYÜZÜNDE BİRDEN FAZLA PARLAK NOKTA

Görgü tanıklarının aktardığına göre, gökyüzünde birbirine yakın konumda duran parlak cisimler birkaç dakika boyunca net şekilde görüldü. Alanya’da gökyüzünde görülen parlak cisimler ne olabilir sorusu, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

Bulutların arasında zaman zaman kaybolup yeniden belirginleşen ışıklar, özellikle sahil ve yüksek kesimlerden daha net izlendi.

VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ

Cisimleri fark eden vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünde sabit ya da yavaş hareket eden parlak noktalar dikkat çekti.

Kısa sürede yayılan görüntüler, “Alanya semalarında görülen ışıklar UFO mu yoksa doğal bir olay mı” sorusunu da beraberinde getirdi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Uzmanlara göre bu tür görüntüler zaman zaman uydu geçişleri, atmosferik yansımalar ya da yüksek irtifa uçuşları nedeniyle oluşabiliyor. Ancak net değerlendirme için yetkili kurumlardan gelecek açıklama bekleniyor.

Görüntüler sosyal medyada yayılmaya devam ederken, olayın nedeni merak konusu olmayı sürdürüyor.