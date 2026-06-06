Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelindeki üreticileri yakından ilgilendiren yeni tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, toplam 165 milyon 522 bin liralık destek bütçesi çiftçilerle buluşuyor.

Bakan Yumaklı'nın aktardığına göre, destek paketinin en büyük kısmını hayvan sağlığı oluşturuyor. Bu kapsamda hayvan hastalıkları tazminatı için 108 milyon 586 bin 271 lira ayrıldı. Kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 49 milyon 376 bin 609 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kalemi için ise 7 milyon 559 bin 120 liralık meblağ üreticilere aktarılıyor. Yumaklı, Anadolu'nun bereketli topraklarını işleyen üreticinin her zaman yanında olduklarını belirterek ödemelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

ÖDEMELER NASIL KONTROL EDİLİR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticiler, hesaplarına yatan destek tutarlarını e-Devlet kapısı üzerinden veya Ziraat Bankası dijital kanallarından kolaylıkla sorgulayabiliyor. Tarımsal destekler genellikle T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen takvim çerçevesinde doğrudan vadesiz hesaplara yansıtılıyor.

ALANYA TARIMINA MUHTEMEL ETKİSİ

Turizmin yanı sıra güçlü bir tarım altyapısına sahip olan Alanya'da da destek ödemeleri çiftçiler tarafından yakından takip ediliyor. Kırsal kalkınma destekleri ve tohum kullanımı, bölgedeki örtü altı tarım ile avokado ve muz gibi tropikal meyve üreticilerinin maliyet yükünü hafifletme potansiyeli taşıyor.