

Alanya’nın ev sahipliği yaptığı organizasyon, Avrupa plaj voleybolunun önemli milli takım turnuvaları arasında yer alıyor. CEV takviminde yer alan etapta kadınlar ve erkeklerde toplam dört grup mücadele ederken, ülkeler Avrupa şampiyonaları ve uluslararası organizasyonlar öncesinde kritik puanlar topluyor.

Turnuvada her ülke ikişer takımla temsil ediliyor. Ülkeler arasında oynanan eşleşmelerde iki galibiyete ulaşan ekip bir üst tura yükseliyor. Serinin 1-1 eşitlikle sonuçlanması halinde ise kazanan taraf “altın set” uygulamasıyla belirleniyor.

ALANYA’DA KRİTİK MÜCADELELER

CEV tarafından yayımlanan organizasyon bilgilerine göre Alanya’daki etapta kadınlar ve erkeklerde farklı havuzlarda mücadele eden milli takımlar, finallere gidecek bilet için sahaya çıkıyor. Turnuva maçları Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde oynanıyor.

HEDEF BUDAPEŞTE FİNALLERİ

Alanya’daki etap sonunda gruplarını lider tamamlayan ülkeler, 2026 yılında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası Finalleri’ne katılma hakkı kazanacak.

Karşılaşmaların S Sport ve S Sport Plus platformlarının yanı sıra Alanya Belediyesi’nin dijital yayın kanallarından da takip edilebildiği belirtilirken, organizasyon hafta sonu boyunca devam edecek.

Kaynak: Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi