Piyasa verilerine göre, yatırım araçlarının haftalık performansı yatırımcıların odağında yer aldı. Geride kalan haftada Borsa İstanbul hisse senetleri sınırlı bir kazanç sunarken, altın fiyatlarında belirgin bir geri çekilme yaşandı.

BIST 100 endeksi hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. En düşük 13.661,82 puanı, en yüksek ise 14.219,96 puanı gören endeks, haftayı bir önceki hafta kapanışına kıyasla yüzde 0,23 oranında değer kazanarak 13.694,19 puandan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Kapalıçarşı piyasasında işlem gören altın türleri bu haftayı kayıpla kapattı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 2,58 azalış göstererek 6 bin 469 lira seviyesine indi. Benzer bir düşüş diğer altın türlerine de yansıdı.

Geçtiğimiz hafta sonu 11 bin 122 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,57 oranında azalarak 10 bin 836 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,56 düşüş kaydederek haftayı 43 bin 592 lira seviyesinden kapattı.

YATIRIM ARAÇLARI ARASINDAKİ FARK NASIL OLUŞTU?

Küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin etkisiyle piyasalardaki risk algısı değişim gösteriyor. Açıklanan verilere göre, hisse senedi piyasalarındaki yatay ancak pozitif tutunma çabası sürerken, güvenli liman olarak görülen altında yaşanan satış baskısı haftalık tablodaki değer kayıplarının ana nedeni olarak öne çıkıyor.