Resmi rakamlar ile halkın hissettiği hayat pahalılığı arasındaki devasa uçuruma dikkat çeken Kaya, "Titanik batarken müzisyenlerin çalmaya devam etmesi gibi, açıklanan gerçek dışı rakamlar da ekonomideki batışı durdurmaya yetmiyor" diyerek hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

HÜKÜMETİN YILLIK ENFLASYON HEDEFİ İLK 5 AYDA ÇÖKTÜ

TÜİK verilerine göre mayıs ayında aylık enflasyon %1,71 olurken, 5 aylık kümülatif artış %16,60'a ulaştı. Hükümetin 2026 yılının tamamı için hedeflediği %16'lık enflasyon oranının henüz ilk 5 ayda aşılmasına değinen Kaya, bu durumun ekonomi yönetiminin öngörüsüzlüğünü ve tahminlerinin ne kadar gerçek dışı olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Resmi verilerin aksine bağımsız araştırma grubu ENAG'ın yıllık enflasyonu %53,13, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) ise %36,07 olarak açıkladığını hatırlatan Kaya, sokaktaki gerçek enflasyonun gizlendiğini savundu.

GERÇEK AÇLIK SINIRI ÇOKTAN 60 BİN LİRAYI AŞTI

Ekonomik krizin faturasını en ağır ödeyen kesimin sabit gelirliler olduğunu vurgulayan Kaya, resmi olarak dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 35.174 TL, yoksulluk sınırının ise 114.576 TL olarak açıklandığını belirtti. Ancak bu rakamların da illüzyondan ibaret olduğunu ifade eden Kaya, "Son 5 yılda temel gıdadaki artışlar 15-20 katı buldu. Fiili gıda enflasyonuna göre gerçek açlık sınırı rahatlıkla 55-60 bin TL bandındadır. Düşük maaş zamlarının üzerini örtmek ve ara zam baskısını hafifletmek için rakamsal mühendislik yapılıyor" dedi. Ayrıca, haziran ayı tavan kira artış oranının %32,24 olmasının ev sahibi ve kiracıları daha da karşı karşıya getireceğini ekledi.

MEMUR, EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIĞA MAHKûM EDİLDİ

Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine %16,60, memur ve memur emeklilerine ise %12,40 oranında zam yapılacağını belirten Kaya, geriye dönük yapılan bu zamların yeni enflasyon dalgası karşısında daha cebe girmeden eriyeceğini söyledi. En düşük memur emeklisi maaşının alım gücü olarak 23.500 TL'ye gerilediğini ifade eden Kaya, asgari ücretin de açlık sınırının en az 7.000 TL altında kaldığını vurguladı. Vatandaşın artık kaliteli beslenmeyi bırakıp merdiven altı ürünlere yöneldiğini, kırmızı et ve temel protein kaynaklarının lüks haline geldiğini belirten Kaya, "Vatandaşlarımız kendilerine reva görülen bu sefaleti unutmamalı ve ilk seçimde sandıkta gerekli tepkiyi göstermelidir" ifadelerini kullandı.

Muhabir: Bircan Subaşı