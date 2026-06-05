ALANYA’NIN Payallar Mahallesi’nde Uygulama İmar Planı’nda sağlık tesisi alanı olarak ayrılan, ancak çok hisseli mülkiyet yapısı nedeniyle uzun yıllardır kullanım ve tahsisi sağlanamayan taşınmazda önemli bir adım atıldı. Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 17/ç maddesi kapsamında yapılan imar uygulamasıyla taşınmazın mülkiyeti tek parsel haline getirilerek Alanya Belediyesi’ne kazandırıldı. Süreç kapsamında hayırsever destekleriyle inşa edilen Hasan Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi için 10 yıl süreyle kullanım hakkı oluşturuldu.

"ALANYA’MIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, sağlık yatırımının bölge için önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Özçelik, "Uygulama İmar Planı’nda Sağlık Tesis Alanı olarak ayrılan ve çok hisseli mülkiyet yapısı nedeniyle uzun yıllardır tahsisi sağlanamayan Payallar Mahallemizdeki taşınmaz üzerinde, Plan ve Proje Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 17/ç maddesi kapsamında imar uygulaması yapılarak, mülkiyeti tek müstakil olacak şekilde Belediyemize kazandırdık. Hayırseverimiz tarafından yaptırılan Hasan Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi’nin 10 yıl süreyle Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisine ilişkin protokolü, İlçe Sağlık Müdürü Sayın Mehmet Bahadır Sönmez ile imzaladık. Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Muhabir: Şerife ÇOBAN