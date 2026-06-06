Trabzonspor, serbest statüde yer alan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi bilgilendirmeye göre, tecrübeli futbolcu ile üç yıllık anlaşmaya varıldı.

Kulübün yayımladığı finansal verilere göre, oyuncuya ödenecek ücretlerin detayları netleşti. Yapılan sözleşme kapsamında Malinovskyi'ye 2026/2027 ve 2027/2028 futbol sezonlarının her biri için 1.500.000 EUR garanti ücret ödenecek. Ayrıca bu iki sezonun her birinde 500.000 EUR imza parası verilecek. Sözleşmenin son yılı olan 2028/2029 sezonunda ise oyuncu 1.500.000 EUR garanti ücret alacak.

MENAJERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Transferin diğer mali yükümlülükleri kapsamında menajerlik hizmet bedeli de kamuoyu ile paylaşıldı. Resmi açıklamaya göre, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında menajerlik ödemesi gerçekleştirilecek.

Bonservis bedeli bulunmayan serbest statüdeki oyuncuların transferlerinde kulüplerin sıklıkla başvurduğu imza parası uygulaması, bu sözleşmenin de temel şartlarından birini oluşturdu. Karadeniz ekibi, yeni sezon planlaması dahilinde orta saha rotasyonunu maliyet sınırları çerçevesinde güçlendirmiş oldu.