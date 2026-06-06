Teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlı ekibin hedefindeki yeni ismin, İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Fransız stoper Benjamin Pavard olduğu belirtildi.

İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport'un aktardığına göre, Beşiktaş yönetimi tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmak için resmi temaslara hazırlanıyor. Haberde, Pavard'ın Inter ile 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunduğu ve yıllık 5 milyon euro olan maaşının siyah beyazlı kulüp tarafından karşılanabileceği ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Bonservisi Inter'de bulunan ancak geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 temsilcisi Marsilya'da kiralık olarak geçiren Pavard, sahada istikrarlı bir grafik çizdi. Fransız oyuncu, Marsilya formasıyla çıktığı 38 resmi maçta takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

PAVARD'IN SAVUNMADAKİ ROLÜ NEDİR?

Kariyerinde Bayern Münih gibi üst düzey takımlarda da görev yapan ve 2018

Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nın kilit isimlerinden olan Pavard, savunmadaki çok yönlülüğü ile öne çıkıyor. Asıl mevkisi stoper olmasına rağmen sağ bek pozisyonunda da yüksek verimle oynayabilen tecrübeli oyuncunun olası transferi, Beşiktaş'ın geri dörtlüsüne taktiksel bir esneklik kazandırma potansiyeli taşıyor.