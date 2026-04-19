Trendyol 1. Lig’de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri Bodrum’da oynandı. Sipay Bodrum FK ile lider Erzurumspor FK karşı karşıya gelirken mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuç, Erzurum temsilcisine 5 yıl aradan sonra Süper Lig kapısını yeniden açtı.

Karşılaşmanın Alanya ve çevresindeki futbolseverler açısından da önemi büyük. Bölge takımlarından Bodrum FK’nın Play-Off hattındaki durumu ve üst lig hedefi, yakından takip ediliyor.

ERKEN GOLLE ÖNE GEÇTİLER

Maça hızlı başlayan Erzurumspor, henüz 4. dakikada Mustafa Fettahoğlu ile öne geçti. Rodriguez’in şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Fettahoğlu, konuk ekibi avantajlı duruma getirdi.

İlk yarıda iki takım da pozisyon bulsa da skor değişmedi ve Erzurumspor devreye 1-0 önde girdi.

BODRUM FK’DAN YANIT GECİKMEDİ

İkinci yarıya daha istekli başlayan Bodrum FK, 55. dakikada Ali Habeşoğlu ile eşitliği sağladı. Berşan’ın ortasında oluşan karambolde topu önünde bulan Habeşoğlu, skoru 1-1’e getirdi.

49. dakikada Yusuf’un kafa vuruşunun direkten dönmesi ise ev sahibi ekip adına maçın kırılma anlarından biri oldu.

GOL İPTALİ VE KAÇAN FIRSATLAR

68. dakikada Erzurumspor’un Rodriguez ile bulduğu gol, hakem tarafından faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Kalan dakikalarda iki takım da gol arasa da sonuç değişmedi.

ŞAMPİYONLUK VE SÜPER LİG BİLETİ

Bu beraberlikle 79 puana ulaşan Erzurumspor, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 2021 yılında Süper Lig’den düşen ekip, 5 sezonluk aranın ardından yeniden üst lige yükseldi.

BODRUM FK PLAY-OFF’TA YOLUNA DEVAM

Ev sahibi Bodrum FK ise aldığı 1 puanla Play-Off oynamayı garantiledi. Ege temsilcisi, Süper Lig hedefi için sezonun son bölümünde avantajlı konumunu korudu.

DEPLASMAN TRİBÜNÜNDE COŞKU

Karşılaşmanın ardından Erzurumspor cephesinde büyük sevinç yaşandı. Oyuncular, teknik heyet ve deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar, dakikalarca süren kutlamalarla şampiyonluğu kutladı.