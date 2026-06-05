Kilis'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP adayı olarak yarışan Hakan Bilecen, belediye başkanlığı görevine seçilmiş ve böylece uzun yıllar sonra CHP'ye Kilis Belediyesi'ni kazandıran isim olmuştu.

HAKAN BİLECEN KİMDİR?

Hakan Bilecen, 1 Ocak 1987 tarihinde Kilis'te doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kilis'te tamamladı. Daha sonra Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2015 yılından itibaren Kilis Barosu'na kayıtlı avukat olarak görev yaptı. Evli olan Bilecen'in iki çocuğu bulunuyor.

SİYASİ KARİYERİ

Yerel siyasette uzun yıllardır aktif rol alan Bilecen, avukat kimliğinin yanı sıra siyasi çalışmalarıyla da tanındı. 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Kilis Belediye Başkan adayı olarak gösterildi ve seçimleri kazanarak göreve başladı. Göreve geldikten sonra belediyedeki personel yapısı, mali durum ve kent yönetimine ilişkin yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Bilecen son dönemde, CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan'ın tutuklanması sonrası yaptığı açıklamalar ve hukuki süreçteki rolüyle de kamuoyunun dikkatini çekmişti. Aynı zamanda avukat olan Bilecen, Sapan'ın savunma sürecini yakından takip ettiğini açıklamıştı.

GÖZLER İSTİFA GEREKÇESİNDE

CHP'den istifa ettiğini duyuran Hakan Bilecen'in bundan sonraki siyasi yol haritasının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Bilecen'in belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürmesi beklenirken, istifanın gerekçesine ilişkin detaylı açıklamanın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Şu ana kadar CHP Genel Merkezi'nden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.