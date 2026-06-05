Alanya’nın Tosmur Mahallesi’nde bulunan bir otelde yaşanan olayda, Polonya vatandaşı 25 yaşındaki kadın turist yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, genç kadından bir süre haber alamayan yakınları durumu otel görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine odaya gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine sağlık, polis ve savcılık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından turistin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, ölüm nedeninin yapılacak adli inceleme ve otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.