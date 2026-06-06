Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Amerikan Hastanesi, İstanbul'un ardından yeni merkezini İzmir'de açtı. Balçova ilçesinde 150 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle tamamlanan İzmir Amerikan Hastanesi, düzenlenen törenle hasta kabulüne başladı. Törene iş dünyası ve siyasetin önemli isimleri katılım sağladı.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, açılışta yaptığı konuşmada projenin dört yıllık bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildiğini aktardı. İstanbul'daki Amerikan Hastanesinin 282 yatak kapasitesiyle uluslararası standartlarda hizmet verdiğini belirten Koç, İzmir'den gelen yoğun talepler üzerine bu yatırımı kararlaştırdıklarını ifade etti.

HASTANENİN KAPASİTESİ VE ÖZELLİKLERİ NELER?

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü Dr. Erhan Bulutcu'nun paylaştığı verilere göre, yeni sağlık tesisi 33 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Toplam 192 yatak kapasitesi ve 8 ameliyathanesi bulunan hastane, bölgenin sağlık altyapısına önemli bir katkı sunacak. İzmir Valisi Süleyman Elban ise kent genelinde şu an 64 hastanenin bulunduğunu ve Buca'da yeni bir şehir hastanesi için çalışmalara başlandığını duyurdu.

TÜRKİYE'NİN SAĞLIK ALTYAPISINDAKİ DEĞİŞİM NASIL İLERLEDİ?

Açılışta konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin sağlık sektöründeki dönüşümüne ilişkin istatistiksel veriler paylaştı. Yıldırım'ın aktardığı bilgilere göre, son yirmi yılda Türkiye'de yatak kapasitesi 164 binden 270 bine, doktor sayısı 92 binden 220 binin üzerine, hemşire sayısı ise 72 binden 265 bine yükseldi. Bebek ölüm oranlarının binde 31'den binde 9'a gerilediğini belirten Yıldırım, mevcut sağlık sisteminde hastanelerin yüzde 20'sinin özel sektör, yüzde 20'sinin üniversite ve yüzde 60'ının Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Kurdele kesim törenine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de katıldı. Protokol üyeleri, açılışın ardından hastanenin ameliyathanelerini ve hasta odalarını inceleyerek yetkililerden detaylı bilgi aldı.