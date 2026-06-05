Alanya’da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü, Alanya Ceza İnfaz Kurumu ve Alanya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak etkinliklerle kutlandı. Personelin moral ve motivasyonunu artırmak, kurumlar arası dayanışmayı pekiştirmek amacıyla hazırlanan program yoğun katılımla gerçekleşti.

Kutlamaların ilk ayağında, Alanya Ceza İnfaz Kurumu personeli ile Alanya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanları halı saha maçında karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen ancak dostluk havasının hakim olduğu müsabaka sonunda her iki takım oyuncuları da birbirini tebrik ederek dostluk pozu verdi. Hafta etkinlikleri çerçevesinde personelin stres atması amacıyla bir doğa yürüyüşü (trekking) organize edildi.

Alanya’nın eşsiz doğasında belirlenen parkurda yürüyüş yapan ceza infaz ve denetimli serbestlik personeli, temiz havada hem spor yaptı hem de keyifli anlar yaşadı. Etkinliklerin kültürel ayağında ise büyük bir beğeni toplayan tiyatro gösterisi sahnelendi. Kurum çalışanlarının bizzat rol aldığı ve sahne performanslarıyla göz doldurduğu oyun, izleyicilerden tam not aldı. Gösteri, personelin mesai dışındaki sanatsal yeteneklerini de gözler önüne serdi. Kutlama programının en anlamlı ve duygu yüklü anları ise şehitlik ziyaretinde yaşandı.

Alanya'daki şehitliğe gerçekleştirilen ziyarette, vatan uğruna canını feda eden kahramanların kabirlerine karanfil bırakıldı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Şehitlik ziyaretinin ardından, görevi başında hayatını kaybeden ceza infaz personeli ve tüm şehitler için mevlit programı düzenlenerek dualar edildi, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.