Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri ve geçmiş yıllarda açıklanan kriterler doğrultusunda il olması muhtemel ilçeler yeniden kamuoyunun gündemine taşındı. Yaklaşık 371 bin nüfusa sahip Alanya, listedeki en büyük ilçe olarak dikkat çekti.

İlçe ekonomisinin turizm, ticaret ve hizmet sektörleriyle uzun yıllardır birçok ilden daha büyük bir hareketlilik oluşturduğunu savunan yerel temsilciler, Alanya'nın il statüsüne kavuşmasının kamu yatırımlarını artıracağını ve bürokratik işlemleri hızlandıracağını dile getiriyor.

ALANYALILARDAN ORTAK MESAJ: “ALANYA HİZMET PAYINI ARTIRMALI”

Haberde görüşlerine yer verilen esnaf ve sektör temsilcilerinin açıklamalarında ortak olarak şu başlıklar öne çıktı:

Alanya'nın nüfusunun birçok ilden yüksek olduğu,

Yaz aylarında nüfusun 1 milyonu aştığı,

Turizm nedeniyle oluşan yükün mevcut ödeneklerle karşılanmasının zorlaştığı,

İl statüsünün yatırım ve kamu hizmetlerini artırabileceği,

Ulaşım ve trafik sorunlarının daha hızlı çözülebileceği,

İl olma talebinin yeni değil, uzun yıllardır devam ettiği.

Katılımcılar, özellikle turizm sezonunda ortaya çıkan yoğunluğun resmi nüfus rakamlarına tam olarak yansımadığını ve bunun kamu yatırımlarını etkilediğini savundu.

ANTALYA'DA KARŞI GÖRÜŞLER DE BULUNUYOR

Öte yandan konu yalnızca Alanya'da değil, Antalya genelinde de farklı değerlendirmelere neden oluyor. Alanya'nın il olmasını destekleyenlerin yanında, Antalya'nın ekonomik ve idari gücünün korunması gerektiğini savunan vatandaşlar da bulunuyor.

Bu görüşü savunanlar, Antalya'nın turizm markasının tek çatı altında daha güçlü olduğunu, olası bir idari ayrılığın şehir bütünlüğü açısından tartışılması gerektiğini ifade ediyor. Bazı vatandaşlar ise yeni bir il oluşturulmasının kamu kaynakları ve yönetim yapısı açısından detaylı etki analizleri yapılmadan değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyor.

ALANYA YILLARDIR GÜNDEMDE

Alanya'nın il olması konusu Türkiye'de uzun yıllardır zaman zaman gündeme geliyor. İlçe, hem nüfus büyüklüğü hem de Antalya merkezine olan uzaklığı nedeniyle il adayları arasında gösteriliyor. Ancak şu ana kadar hükümet tarafından Alanya'nın il yapılmasına yönelik alınmış resmi bir karar bulunmuyor.

Tartışmanın yeniden gündeme gelmesiyle birlikte hem Alanya'da hem de Antalya genelinde konuya ilişkin değerlendirmelerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.