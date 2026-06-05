AK Parti Alanya İlçe Yöneticisi ve Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği (MAHKOD) Başkanı Ali Koç'un yakından ilgilendiği konuyla ilgili Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlatmışlardı.

Yaklaşık 20 gündür devam eden çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Yatırım Komisyonu Başkanı Hasan Sipahioğlu, yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti Mahmutlar Mahalle Başkanı yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Hasan Sipahioğlu, vatandaşların güvenli ve konforlu şekilde kullanacağı kaldırımın Haziran 2026 sonunda tamamlanarak yeniden hizmete açılacağını söyledi. (Gülser YİĞİT)