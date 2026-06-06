Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir adliye çalışanı tarafından sosyal medyada paylaşılan ve vatandaşları hedef alan video, disiplin soruşturmasına konu oldu. Görüntülerin yayılması ve tepki çekmesinin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek personel hakkında resmi işlem başlattı.

Söz konusu kayıtta, adliye çalışanının kendisine yöneltilen sorulardan şikayet ettiği ve vatandaşlara yönelik "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız arkadaşlar" ifadesini kullandığı tespit edildi. Kısa sürede yayılan bu görüntüler, kamu hizmeti alan kişileri küçümsediği gerekçesiyle sosyal medyada geniş çaplı eleştirilere neden oldu.

BAŞSAVCILIKTAN ETİK VURGUSU

Gelişmeler üzerine Sabah'ın aktardığı bilgilere göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir bilgilendirme yayımladı. Açıklamada, adalet teşkilatının temel görevinin vatandaşlara her koşulda saygı, nezaket ve sabırla hizmet sunmak olduğu hatırlatıldı. İlgili personelin eyleminin devlet memuru vakarına ve kamu hizmeti etiğine aykırı bulunduğu vurgulandı.

DEVLET MEMURLARI İÇİN SOSYAL MEDYA KURALLARI NELER?

Kamu görevlilerinin sosyal medya kullanımları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili etik yönetmelikleri çerçevesinde düzenleniyor. Memurların, görev yaptıkları kurumun itibarını zedeleyecek, tarafsızlık ilkesini ihlal edecek veya vatandaş odaklı hizmet anlayışına zarar verecek paylaşımlardan kaçınması yasal bir zorunluluk olarak öne çıkıyor. Bu kuralların ihlali durumunda uyarıdan meslekten ihraca kadar uzanan çeşitli disiplin cezaları uygulanabiliyor.

Başsavcılık tarafından yürütülen disiplin soruşturmasının sonucu, adalet hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti ve tarafsızlık ilkeleri kapsamında değerlendirilecek. İlgili personelin idari süreci devam ediyor.