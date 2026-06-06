Küresel piyasalarda kripto para birimlerine yönelik satış baskısı hızlandı. Piyasa verilerine göre, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, cuma günü yüzde 6'ya varan oranda değer kaybederek 59 bin 770 dolara kadar indi. Bu gerileme, Ekim 2024'ten bu yana 60 bin dolar seviyesinin altının görüldüğü ilk an olarak kayıtlara geçti.

ZİRVEDEN YÜZDE 50'LİK KAYIP

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde tarihi rekorlar kıran Bitcoin, yatırımcısına ciddi kayıplar yaşatmaya başladı. Ekim ayında 126 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden lider kripto para birimi, o günden bu yana değerinin yarısından fazlasını sildi. Uzmanlar, değişen spekülatif piyasa koşullarının bu sert düşüşte ana etken olduğunu aktardı.

TRUMP DÖNEMİ SEVİYELERİNİN DE ALTINA İNDİ

Kripto para piyasalarındaki güncel fiyatlamalar, siyasi gelişmelerin yarattığı iyimserliğin de kaybolduğuna işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto dostu politikalarıyla bilinen Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü sırasında piyasada oluşan pozitif hava yerini satış baskısına bıraktı. Son düşüşle birlikte Bitcoin'in işlem gördüğü fiyat, Trump'ın seçildiği dönemde bulunduğu seviyelerin de altına gerilemiş oldu.