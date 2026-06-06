Zafer Partisi Alanya İlçe Başkan Yardımcısı ve İç Mimar Ali Rıza Alış, kamuoyunda tartışılan yapı kayıt belgesi süre uzatımı kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Alış, Hazine taşınmazlarının satın alınma süresinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılmasının yeni bir imar affı anlamına gelmediğini vurguladı.

Söz konusu düzenlemeyi değerlendiren Alış, Türkiye genelinde ve Alanya özelinde süregelen mülkiyet belirsizliklerine dikkati çekti. Sürekli gündeme gelen geçici aflar ve süre uzatımlarının, plansız şehirleşmenin en somut göstergesi olduğunu ifade eden Alış, bu yönetim anlayışının artık terk edilmesi gerektiğini savundu.

ADA BAZLI DÖNÜŞÜM VURGUSU

Zafer Partisi temsilcisi, hızla büyüyen kentler için çözüm önerilerini de paylaştı. Şehirlerin parsel bazında değil, ada bazlı kentsel dönüşüm modeliyle baştan aşağı planlanması gerektiğinin altını çizdi. Yeni inşa edilecek alanların depreme dayanıklı, çevreyle uyumlu ve sosyal donatı alanlarına sahip olması gerektiği belirtildi. Ayrıca modern şehir vizyonunda otopark ve ulaşım sorunlarının kalıcı olarak çözülmesinin önemine değinildi.

YAPI KAYIT BELGESİ UZATIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Yapı kayıt belgesi sahiplerinin Hazine arazilerini satın alma sürecine dair yapılan bu süre uzatımı, yalnızca mevcut hak sahiplerine başvuru ve ödeme işlemleri için ek zaman tanıyor. İlgili karar, sisteme yeni kaçak yapıların dahil edilmesi veya yeni bir imar barışı başlatılması anlamını taşımıyor. İç Mimar Alış da açıklamasında bu detaya dikkat çekerek kamuoyundaki yanlış anlaşılmaların önüne geçmeyi hedefledi.

Türkiye'nin doğal güzellikler açısından zengin bir potansiyele sahip olduğunu hatırlatan Alış, şehirleşme vizyonundaki eksikliklerin acilen giderilmesi gerektiğini aktardı. Gelecek nesillere bırakılacak kentlerin geçici aflarla değil; akıl, bilim ve uzun vadeli bir vizyonla inşa edilmesi gerektiği ifade edildi.