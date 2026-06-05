EDİNİLEN bilgilere göre, kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motokurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaza nedeniyle D-400 Karayolu'nda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların kaldırılmasının ardından aksayan trafik yeniden normale döndü. (Ramazan ÖZDEMİR)
Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR