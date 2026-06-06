Türk Hava Yolları'nın (THY) küresel büyüme planları doğrultusunda İspanyol havacılık şirketi Air Europa'ya ortaklık sürecinde önemli bir aşama geçildi. THY tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin yüzde 26'lık hissesinin 300 milyon euro karşılığında satın alınmasına yönelik teklif İspanya hükümetince onaylandı. Bu gelişmeyle birlikte satın alma işleminin 2026 yılı içerisinde nihayete erdirilmesi planlanıyor.

LATİN AMERİKA PAZARINA DOĞRUDAN ERİŞİM

Anlaşma, THY'nin özellikle Güney Amerika ve Karayipler bölgesindeki konumunu güçlendirme stratejisinin temel bir parçası olarak değerlendiriliyor. Madrid merkezli uçuş ağıyla öne çıkan Air Europa, bu bölgelere güçlü bağlantılar sağlıyor. İki ülke arasındaki yolcu trafiğinin artması ve Türkiye'ye yönelik İspanyol turist akışının hızlanması da hedeflenen sonuçlar arasında bulunuyor.

AVRUPA HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ REKABETTE NELER OLUYOR?

Air Europa, uzun zamandır Avrupa kıtasındaki büyük havayolu gruplarının radarında yer alıyor. Çoğunluk hissesi Globalia grubuna ait olan şirketin tamamını satın almak için daha önce British Airways'in çatı şirketi IAG girişimlerde bulunmuştu. IAG, Avrupa Birliği düzenleyicilerinin rekabet kuralları çerçevesinde talep ettiği tavizler sebebiyle tam satın alma planından vazgeçerek yüzde 20'lik bir azınlık hissesiyle yetinmek zorunda kaldı. THY'nin yüzde 26'lık pay ile şirkete dahil olması, Avrupa pazarındaki dengeleri yeniden şekillendirecek bir hamle olarak görülüyor.

Ayrıca, küresel ittifaklardaki pozisyonlar da bu yatırımla birlikte tartışmaya açıldı. Star Alliance ittifakının önde gelen üyelerinden olan THY'nin bu hamlesinin ardından, halihazırda herhangi bir ittifaka bağlı olmayan Air Europa'nın ilerleyen dönemde nasıl bir strateji izleyeceği havacılık sektörü tarafından yakından takip ediliyor.