Adalet Bakanı Gürlek, adalet teşkilatının kadrosunu genişletmek amacıyla 15 bin yeni sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği istihdam hamlesi kapsamında, adliyeler ve ceza infaz kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Bakanlık tarafından yapılan planlamaya göre, yeni alınacak 15 bin personelin kurum içi dağılımı belirlendi. Bu kapsamda 8 bin kişi doğrudan adliyelerde görevlendirilecek. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 6 bin 100 personel istihdam edilirken, İcra Daireleri için ise 900 icra katibi alımı gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kamuda memur olmak isteyen binlerce adayın beklediği başvuru şartları, kadro unvanları ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Bakan Gürlek'in aktardığına göre, personel alım sürecine ilişkin tüm ilan detayları 6 Haziran tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanacak. Eş zamanlı olarak Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden de duyuru yapılacak. Adayların başvuru sürecini resmi kanallar üzerinden takip etmesi büyük önem taşıyor.