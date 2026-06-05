28-31 Mayıs tarihleri arasında otelde tatil yaptığını belirten misafir, 29 Mayıs akşamı yediği mezenin içinden yara bandı çıktığını öne sürdü. Yaşadığı olay karşısında büyük şaşkınlık ve tiksinti duyduğunu ifade eden tatilci, hijyen kurallarının yeterince uygulanmadığını savundu.

‘YARA BANDI ÇIKMASI KABUL EDİLEMEZ’

Misafir, mutfak ve servis personelinin eldiven kullanmadığını iddia ederek, yaşanan olay sonrasında herhangi bir yaptırım ya da telafi edici girişimle karşılaşmadığını belirtti. Yaşadığı durumun kendisinde travma yarattığını ifade eden tatilci, özellikle gıda güvenliği konusunda hizmet veren işletmelerin daha hassas davranması gerektiğini vurguladı. Yetkililere çağrıda bulunan misafir, otelin mutfak ve servis bölümlerine yönelik kapsamlı bir hijyen denetimi yapılmasını istedi. Hijyen konusunda oldukça titiz olduğunu belirten tatilci, "Yediğim mezeden yara bandı çıkması kabul edilemez. Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin insan sağlığını riske atacak ihmallere kesinlikle izin vermemesi gerekiyor" dedi. (Ramazan ÖZDEMİR)