Alanya’da yaşayan vatandaşları ilgilendiren planlı elektrik kesintisi programı açıklandı. Yetkililer tarafından yayımlanan bilgilere göre, 6 Haziran Cumartesi günü farklı bölgelerde bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.

İlk kesinti, gece saatlerinde kent merkezindeki bazı mahallelerde uygulanacak. Yatırım çalışması kapsamında yapılacak kesinti nedeniyle vatandaşların gerekli tedbirleri önceden alması istendi.

Gece saatlerinde elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şunlar:

Güller Pınarı Mahallesi

Tophane Mahallesi

Çarşı Mahallesi

Şekerhane Mahallesi

Ahmet Tokuş Bulvarı

İzzet Azakoğlu Caddesi

İskele Caddesi

Rıhtım Caddesi

Gücüoğlu Sokak

Rektör Sipahioğlu Sokak

Yayla Yolu ve çevresi

Bu bölgelerde elektrik kesintisi 01.00 ile 03.00 saatleri arasında uygulanacak.

Günün ikinci planlı kesintisi ise bakım çalışmaları nedeniyle OBAALACAMİ ve Bademağacı mahallelerinde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda;

Obaalacami Mahallesi

Bademağacı Mahallesi

ve çevresindeki bazı cadde ve sokaklarda 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde bölgelere daha erken enerji verilebileceğini belirtti. Vatandaşların özellikle elektronik cihazlarını korumak için gerekli önlemleri almaları tavsiye edildi.

Kaynak: Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) planlı kesinti duyuruları.